Floram inicia demolições de imóveis no Canto Sul dos Ingleses

A determinação dos imóveis partiu do Ministério Público Federal feita há cerca de um mês

A Fundação Municipal de Meio Ambiente (Floram) iniciou no dia 13 deste mês, a demolição de 54 edificações em área de preservação permanente no Canto Sul dos Ingleses, cumprindo uma determinação feita há cerca de um mês pelo Ministério Público Federal que, em 2013, obteve da Justiça Federal decisão favorável a uma ação civil pública impetrada em 2006.

No primeiro dia de demolições, foi derrubado um restaurante de propriedade do Costão Ville, e sete barracos de madeira que se encontravam em situação precária e sem finalidade. As demolições, no entanto, continuarão por mais 15 a 20 dias.

No período, serão preservados, temporariamente, apenas os 33 ranchos de pescadores que foram cadastrados na ação civil pública. Ficou acertado que eles serão realocados em uma mesma região, próxima dali, mas fora da área de preservação permanente, em ranchos-padrão, cujo projeto elaborado pelo Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis (Ipuf), já foi, inclusive, aprovado pelos pescadores.

Até que tais ranchos sejam construídos, às custas dos próprios beneficiários, então, eles continuarão nos ranchos passíveis de demolição. “Os pescadores tiveram oportunidade de, através de seus representantes, se manifestarem na ação civil pública. Um representante, aliás, inclusive participou das reuniões preparatórias para as ações de demolição iniciadas hoje. Ninguém pode alegar desconhecimento”, disse o diretor de fiscalização ambiental da Floram, Bruno Palha.

Entre as edificações a serem demolidas também estão uma garagem náutica, uma residência utilizada por funcionários e depósitos do restaurante; quiosques e bares e barracos que tinham múltiplas finalidades, não ligadas à pesca, além de duas residências particulares, cujas famílias foram incluídas em programa habitacional da Prefeitura. Ainda segundo Palha, tão logo estas famílias tenham para onde ir, as edificações serão derrubadas.

Da redação: Assessoria imprensa Floram