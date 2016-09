Vendas do Dia dos Pais supera expectativas do comércio

Segundo a pesquisa realizada pela Fecomércio e a FCDL, as vendas no Estado foram 7,9% maiores do que as do ano passado

A primeira data comemorativa do varejo no segundo semestre foi de presentes mais caros e volume de vendas enxuto para os empresários em Santa Catarina. O valor médio das compras nas lojas catarinenses ficou em R$ 170,27, resultado 7,9% maior do que 2015, embora o ganho real tenha sido menor do que a inflação do período (8,74%).

De acordo com a pesquisa de resultado de vendas realizada pela Fecomércio SC e a Federação das CDLs de Santa Catarina, o faturamento teve recuo de 10,9%, em relação à mesma data do ano anterior. Já na comparação com os demais meses do ano, o crescimento foi de 2,8%.

O resultado no volume de vendas já era esperado pelo setor, de acordo com o presidente da Fecomércio SC, Bruno Breithaupt. “A queda do poder de compra dos catarinenses, dado o aumento do desemprego e a inflação elevada, atinge em cheio o comércio. Mas o alento é que os indicadores já apontam para um melhor desempenho e a recuperação da confiança dos consumidores e dos empresários para o fim deste ano”, pondera Breithaupt. “O segundo semestre terá resultados mais positivos para o varejo, e o dia dos pais já indica nesta direção”, confirma Ivan Tauffer, presidente da FCDL/SC.

Outro dado revelador da data é o impacto no mercado de trabalho: este ano, 5,3% dos empresários contrataram temporários para atender a demanda do período.

Entre as principais formas de pagamento, o cartão de crédito foi o mais usado: parcelado (45,58%) e à vista (21,63%), somando 67,21% das vendas. A pesquisa de preços – uma das principais estratégias para garantir a melhor relação entre custo e benefício – teve baixa adesão (48%), conforme informações dos empresários.

Os dados da pesquisa da Fecomércio e FCDL sobre as vendas do dia dos Pais foram obtidos com empresários nas cidades de Blumenau, Chapecó, Criciúma, Florianópolis, Joinville, Lages e Itajaí

Da redação: Fecomércio/especial