Sebrae entrega estudos sobre o turismo da Capital

O projeto desenvolvido em parceria com a secretaria de Turismo do município tem o objetivo de fortalecer o setor turístico da Ilha

Mais uma etapa da pareceria entre o Sebrae/SC com a secretaria de Turismo de Florianópolis, foi cumprida fortalecendo ainda mais a proposta do projeto ‘Floripa Pró-Turismo’, que é fortalecer e impulsionar o setor turístico da cidade durante o ano inteiro. Desde o início da parceria já foram realizados diversos encontros com representantes do trade turístico, entidades e consultores, com a finalidade de discutir as temáticas e as propostas de elaboração de parte dos materiais que foram entregues pela coordenadora regional do Sebrae/SC, Soraya Tonelli, à secretária de Turismo, Zena Becker.

Plano de Marketing Turístico

Um dos planejamentos entregues, e voltados ao desenvolvimento do setor, é o ‘Plano Floripa`, que traça estratégias de ação até 2021. Nele foram montados direcionamentos e estratégias de marketing a serem traçadas pelo destino nos próximos anos, conforme aponta a apresentação do plano. A falta de planejamento neste segmento é uma das principais fraquezas da maioria dos destinos turísticos do Brasil que participam do Índice de Competitividade Turística.

“Com o ‘Plano Floripa’ em mãos, a cidade adquire mais condições de atuar e de melhorar a promoção do destino. Além disso, com ele serão direcionadas melhorias em diversas áreas com base nestes estudos, como: na infraestrutura urbana e de acessos; adequação dos sistemas de sinalização turística; incentivo ao aproveitamento do potencial hidroviário; a valorização das áreas verdes; revitalização e a conservação de pontos históricos da cidade”, frisou a secretária Zena Becker.

A base deste material é fundamentada em quatro pilares: gestão com foco no mercado; produto turístico; comunicação e divulgação e a comercialização e distribuição. “Essa parceria entre a Prefeitura e o Sebrae/SC é fundamental para o desenvolvimento da indústria do turismo na Grande Florianópolis. Com este estudo completo, o objetivo do Sebrae/SC é entregar à prefeitura algumas diretrizes de atuação para que a cadeia se fortaleça e consiga se manter atrativa e competitiva durante todo o ano. Com essa conquista, Florianópolis poderá dar um impulso de crescimento socioeconômico”, afirmou a Coordenadora do Sebrae/SC na Regional da Grande Florianópolis, Soraya Tonelli.

Diagnóstico de Mercado

Junto com o ‘Plano Floripa’, foi entregue um estudo com um diagnóstico de mercado, que foi usado como base para a elaboração do plano de marketing de Florianópolis. O documento apresenta uma análise mercadológica relacionada às tendências macroambientais do setor de turismo. Ele orientou, ainda, a organização dos dados já existentes sobre a situação atual da cidade de acordo com tópicos como: cenário do turismo; características do território; visita de reconhecimento do território; perguntas norteadoras; análise macroambiental; análise de demanda e da oferta turística e a análise de forças e fraquezas.

O Diagnóstico de Produtos Turísticos de Santa Catarina, produzido pela Embratur (Instituto Brasileiro do Turismo), incrementa as informações contidas no estudo. Este diagnóstico é relacionado ao Plano Aquarela 2020 (Plano de Marketing Turístico Internacional), que tem como objetivo compartilhar informações e relacionar as potencialidades dos mercados internacionais com os Estados brasileiros.

Outra ferramenta de suma importância, que compõem os documentos elaborados por meio do convênio, é o Fluxograma de Eventos da cidade. A ideia é de que ele melhore a gestão da Secretaria Municipal de Turismo com relação ao segmento de negócios e eventos, apresentando como devem ser encaminhadas as solicitações de alvarás para a realização de eventos.

Ele oferece, ainda, sugestões de alterações para a Lei 186/2005, que dispõe sobre a promoção e realização de eventos de grande porte no município. Uma dos pedidos, por exemplo, é de que a lei se torne abrangente, considerando todos os eventos independente de seu porte.

Inventário

A secretária recebeu, ainda, um documento com o inventário dos serviços e equipamentos turísticos da cidade. Deverá ser entregue em breve, ainda o levantamento dos atrativos turísticos que também está sendo elaborado pelo Sebrae. Este material consiste em um mapeamento de tudo o que há relacionado ao turismo na cidade, revelando o potencial do segmento para o desenvolvimento econômico de Florianópolis.

Também faz parte do estudo realizado, um estudo detalhado sobre a demanda turística do destino, tanto na alta como na baixa temporada. O intuito foi o de estudar o perfil e as características da viagem entre os turistas que chegam à cidade; levantar as formas de organização da viagem; os aspectos referentes à satisfação do público com a cidade e sua infraestrutura e caracterizar os perfis do turista quanto ao gênero, faixa etária, graus de instrução e renda.

