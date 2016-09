Praia da Daniela implanta horta comunitária

Cerca de quarenta moradores participaram do mutirão plantando 2,2 mil mudas de hortaliças

Moradores da Praia da Daniela implantaram no final de agosto, a primeira horta comunitária do Norte da Ilha. Cerca de 40 pessoas colocaram a mão na terra para plantar 2,2 mil mudas de hortaliças e sete árvores frutíferas numa área verde de uso público.

A comunidade organizou o mutirão e a Comcap forneceu composto orgânico e cepilho (podas urbanas trituradas) e suporte técnico. Mais adiante, a intenção é estimular a entrega voluntária de resíduos orgânicos para implantar a compostagem no local, confirma Antônio Carlos de Borja, o Toninho, presidente do Conselho Comunitário Pontal do Jurerê – Praia da Daniela.

A psicanalista Rosi Bergamaschi Chraim, que mora na Daniela desde 2000, era uma das ‘super felizes’ com o trabalho coletivo. Segundo ela, além da chance “de fazer laço com outro, com o vizinho, e de compartilhar com as crianças o cuidado com a terra, o mutirão mostra que, se a comunidade fizer junto, pode fazer muitas coisas”, explicou.

Para Júlia Bergamaschi Lara, advogada e moradora da Daniela, a implantação da horta comunitária agrega a comunidade para que outras coisas possam crescer além da horta. “Temos iniciativas coletivas como terapias, exercícios em que um ajuda o outro. A ideia é integrar para que se torne um bairro mais residencial que de temporada”, diz a advogada.

Atualmente moram no balneário cerca de 1,2 mil pessoas, são 500 casas ocupadas o ano inteiro, no cálculo do presidente do conselho comunitário. Na alta temporada, o número de habitantes mais do que triplica, sendo que entre Natal e Réveillon chega a aumentar em até dez vezes.

Da redação: Adriana Baldissarelli/especial