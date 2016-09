Nissan Kicks: a inteligência nunca foi tão eficaz

O Kicks chega no Brasil com diferenciais em tecnologia e equipamentos, que formam um pacote único e de categoria superior.

Aproveitando a realização das olimpíadas no Brasil, A Nissam lançou oficialmente no Brasil o seu crossover Kicks, que segue a tradição da marca como o Qashqai, Murano, X-trail e Juke. O novo modelo jáda montadora em todo o Brasil. O Kicks chega com diferenciais em tecnologia e equipamentos, que formam um pacote único e de categoria superior.

Entre os destaques da lista de equipamentos estão a câmera 360º e o Detector de Objetos em Movimento (Moving Object Detection), sistemas que utilizam quatro câmeras integradas para exibir uma visão total do carro e ajudar a alertar sobre perigos que não tenham sido notados.

O Nissan Kicks também é um dos primeiros modelos da marca japonesa a aplicar o conceito de ‘Mobilidade Inteligente’, apresentado no Salão de Genebra deste ano, que reúne diversos recursos de engenharia, construção e tecnologia para oferecer balanço adequado entre performance e consumo. No caso do novo crossover isso se traduz em um conjunto com motor moderno, câmbio Xtronic CVT de última geração, menor peso da categoria e aerodinâmica pensada para ser eficiente.

Design

A frente do Nissan Kicks é destacada pela grade “V-motion”, flanqueada pelos faróis exclusivos em formato arqueado, que se estendem para trás sobre os para-lamas dianteiros. Outro detalhe característico é o teto em estilo cupê, que se alonga até os vidros, dando a impressão de estar ‘flutuando’. Por isso, na visão de perfil, os vidros parecem ser um grande para-brisa, que vai da frente até a traseira, remetendo ao visor dos capacetes de corrida. As lanternas em formato de bumerangue têm muito estilo e acompanham o formato do vidro traseiro até a tampa do porta-malas.

O conjunto é realçado por outros itens de estilo que proporcionam ainda mais dinamismo ao design, como os modernos aros 17 das rodas de liga leve com acabamento preto fosco, que se harmonizam com as soleiras que se estendem de uma roda a outra até o para-choque traseiro e que, por sua vez, também têm acabamento preto fosco.

Os para-lamas de grandes dimensões conferem uma aparência musculosa ao Nissan Kicks, enquanto as linhas pronunciadas, com uma cintura de carroceria mais alta, contribuem para a sensação de segurança e bem-estar dos passageiros.

Interior amplo

A espaçosa cabine apresenta uma simplicidade elegante, principalmente graças ao painel de instrumentos limpo e despojado, que traz a última proposta da Nissan para o seu design que remete a uma asa delta. Posicionados de frente para o motorista estão os mostradores digitais de fácil leitura do painel multifuncional colorido de 7 polegadas com tecnologia TFT (Thin Film Transistor).

O equipamento de áudio conta com tela colorida que oferece um sistema completo de informações e entretenimento, navegação por satélite e áudio, que pode ser totalmente integrado a smartphones, assim como acesso fácil a redes sociais. A tela também é utilizada pela câmera de ré e pelo Detector de Objetos em Movimento .

Abaixo deste display estão posicionados os controles do sistema de aquecimento e ventilação, que conta com ar-condicionado automático de controle da temperatura, com novo design minimalista e de interface intuitiva.

Cada detalhe mereceu atenção especial da Nissan. Como a direção, cuja ergonomia foi projetada para proporcionar ainda mais firmeza em todas as manobras, de forma natural. O volante, cujo design também é uma estreia mundial, tem uma pegada esportiva graças ao desenho de base reta (flat bottom)arrematado pelo ornamento cromado, que ressalta o aspecto de qualidade. Nos raios centrais estão embutidos os controles do sistema de áudio e telefonia e dos displays de informação para o motorista. A sofisticação do interior do Nissan Kicks é reforçada com as três opções de cores para o acabamento de couro: Preto, Macchiato e Sand.

Motorização

O Nissan Kicks é equipado com a segunda geração do confiável motor HR16DE 1.6 de 16 válvulas. Ainda melhor, a nova versão do propulsor entrega 114 cv de potência máxima a 5.600 rpm e torque máximo de 15,5 kgfm a 4.000 rpm e conta com controle de abertura das válvulas continuamente variável (CVVTCS). Para o mercado brasileiro, esse motor é flex fuel e utiliza o sistema Flex Start System (FSS), que conta com um sistema embutido que aquece o combustível mais rápido no caso de partida a frio, contribuindo para reduzir o consumo de combustível e as emissões. Além disso, o FSS elimina a necessidade de um tanque adicional para armazenar gasolina para ser usada na partida em dias mais frios. As medições de consumo de combustível do Kicks são as melhores do seu segmento: 8,1 km/l na cidade e 9,6 km/l na estrada com etanol e 11,4 km/l e 13,7 km/l com gasolina, respectivamente nos dois tipos de ciclo.

Versões

Disponível inicialmente na versão SL, a mais completa da linha, o Nissan Kicks é muito bem equipado de série. Além das inovações tecnológicas que traz para o segmento, o novo crossover da Nissan vem equipado com itens como sensor de estacionamento; controles eletrônicos de tração e estabilidade; travamento central automático das portas e do porta-malas com o veículo em movimento (a partir de 24 km/h); abertura e fechamento das portas e vidros dianteiros e traseiros através de controle remoto da chave; fixadores traseiros para cadeiras de crianças (Isofix); airbags frontais, laterais e de cortina; retrovisores externos com regulagem elétrica e LED indicador de direção; sistema eletrônico de ignição (botão Push Start); banco traseiro bipartido 60/40 dobrável; acendimento automático dos faróis (sensor crepuscular); apoios de cabeça dianteiros e traseiros separados e ajustáveis para os 5 ocupantes; ar-condicionado automático digital; entre outros.

O proprietário do Nissan Kicks tem ainda três anos de garantia sem limite de quilometragem, assistência 24h gratuita por dois anos e preços de manutenção periódicas transparentes. O principal objetivo é garantir que os clientes fiquem totalmente despreocupados durante toda a experiência com o veículo.

Da redação