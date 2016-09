Coluna Expressas setembro

Visita

A procuradora federal Analúcia Hartmann, fez uma visita na Fundação Municipal de Meio Ambiente (Floram), no início deste mês onde foi discutir com o superintendente Volnei Carlin, uma audiência para tratar de assuntos pertinentes à demolição de edificações em área de preservação permanente, e desfazimento e reconstrução de ranchos de pesca que estão legalizados junto ao Poder Público municipal. A procuradora destacou as ações da Floram em áreas em que o ecossistema está sofrendo ataques de infratores, que levantam grandes e pequenas edificações.

Reunião itinerante

O Conseg Ingleses/Santinho e Rio Vermelho está adotando o sistema de reuniões itinerantes nas escolas do bairro. A primeira experiência foi realizada no Núcleo de Educação Infantil Gentil Mathias da Silva, e contou com a presença de 43 participantes sendo a maioria comerciantes de Ingleses, que puderam discutir assuntos relacionados com a segurança com o comandante do 21º Batalhão do Norte da Ilha, tenente coronel João Nunes Vieira, e com o sub comandante capitão Diego Machado.

Farol Baixo

E a confusão está feita. A lei que obriga os motoristas a trafegar de farol baixo durante o dia, sofreu um revés na Justiça Federal que proibiu a cobrança de multa nas rodovias federais. Só que nas estaduais, a Polícia Militar Rodoviária ainda não foi notificada sobre a proibição e continua a cobrar as multas normalmente. Por via das dúvidas, vamos manter os faróis acesos.

Drenagem

O novo prefeito terá bastante trabalho a fazer nos Ingleses. Entre eles está o sistema de drenagem. Basta uma simples chuva, para a maioria das ruas do bairro sofrer com alagamentos.

Camelôs

De nada adiantou a operação realizada contra os ambulantes clandestinos no centro de Florianópolis. As ruas continuam tomadas por camelôs que em certos locais chegam a atrapalhar o trânsito de pedestres.

Curtinhas

Lotérica – Finalmente Ingleses irá ganhar um nova lotérica a partir do dia 12 deste mês. Do jeito que está, é muito difícil pagar as contas e fazer uma fézinha na loteria, e com a greve dos bancos a fila deverá ser quilométrica. E haja paciência.

Buracos & crateras – E os buracos na Estrada Dário Manoel Cardoso, no Sítio de Baixo, não param de crescer principalmente depois das fortes chuvas que se abateram sobre o norte da Ilha nos últimos dias. Está difícil trafegar por aquela área, pois o número de crateras é grande.

Faixa de pedestre

O desrespeito com os pedestres que tentam atravessar a SC-403, nos trechos de maior movimento só aumenta. Motoristas que se julgam donos da estrada não respeitam as faixas de pedestres colocando os transeuntes em risco, principalmente crianças acompanhadas dos pais e idosos.

Nota 10

Para o atendimento com hora agendada do INSS no centro de Florianópolis. Os técnicos previdenciários atendem os segurados com toda educação. Serviço de primeiro mundo.

Nota zero

Para alguns candidatos que além de invadir nossas redes sociais, contratam serviços de telemarketing que ficam disparando ligações em horas impróprias. Meu voto não levam!

