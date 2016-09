Alunos da escola Maria Tomázia Coelho visitam o Costão do Santinho Resort

Primeira ação do projeto Viagem do Bem começou com a visita a trilha ecológica do Morro das Aranhas

O dia dois de setembro foi dia dos alunos da quinta série da Escola Municipal Maria Tomázia Coelho saírem da sala de aula e desbravarem a trilha do Morro das Aranhas, no Norte da Ilha de Santa Catarina. Acompanhados da professora Ednéia Dias e do educador ambiental do Costão do Santinho Resort, Renato Ferracioli, as crianças percorreram mata adentro por aproximadamente uma hora e meia para conhecer a Mata Atlântica e seus ecossistemas. A atividade faz parte do projeto Viagem do Bem, no qual crianças das escolas municipais Maria Tomázia e Intendente Aricomedes das Silva receberão apoio em conteúdos sobre cidadania e ecologia de outubro a dezembro com o aporte do Costão do Santinho Resort.

A ação inédita visa estimular a meninada para atuar na sociedade, saindo dos livros e teorias para propor ações ao Governo Municipal. A ideia é fazer os jovens questionarem, entenderem, encontrarem soluções e apresentá-las a autoridades no final do ano. A trilha da última semana marcou o início da ação. “Tanto colaboradores quanto fornecedores do resort, bem como seus familiares, residem na região do empreendimento. Portanto, seus filhos e netos estudam nestas escolas onde o projeto irá atuar. Com todos envolvidos, teremos maior apoio da população na resolução de problemas comuns à nossa região”, salienta o diretor comercial adjunto do Costão, Rafael Pires. Quem se hospedou entre 2 a 4 de setembro no complexo, contribuiu, por meio de suas diárias, para financiar o Viagem do Bem.

A professora Ednéia explica que desde o ano passado a escola atua junto ao Costão do Santinho para a criação do parque ambiental Lagoa do Jacaré na região do Santinho. São realizadas audiências públicas e visitas a órgãos envolvidos para criação do parque. O projeto de lei que institui o novo parque foi autorizado em dezembro de 2015. “Nós, que moramos aqui, percebemos que é hora de quebrar com a estrutura de teoria e inserir a prática já no dia a dia dos alunos”, destaca Ednéia.

O projeto Viagem do Bem é uma parceria inédita do Costão do Santinho Resort com a Oscip Gaia +, que por meio de recursos das diárias do empreendimento irá coordenar ações educativas em escolas municipais do Norte da Ilha de Santa Catarina.

Da redação