Florianópolis é a primeira cidade do país a receber a exposição de Gaudí

Mostra reúne 71 obras do maior expoente do movimento conhecido como modernismo catalão

Com a abertura à visitação neste sábado (27), no Museu de Arte de Santa Catarina (Masc), Florianópolis se torna a primeira cidade do país a receber a exposição Gaudí, Barcelona 1900, do arquiteto Antoni Gaudí. A mostra, que reúne 71 obras do mestre catalão, estende-se até o dia 30 de outubro no Museu de Arte de Santa Catarina (Masc).

Entre as obras expostas, estão 46 maquetes (quatro delas em escalas monumentais) e 25 peças do artista entre objetos e mobiliário. Completam o acervo mais 42 trabalhos de outros artistas e artesãos de Barcelona, produzidos nos anos 1900. Os trabalhos provêm do Museu Nacional de Arte da Catalunha, do Museu do Templo Expiatório da Sagrada Família e da Fundação Catalunya-La Pedrera, Gaudí.

O curador da exposição, Raimon Ramis destaca que as obras retratam um dos períodos mais significativos para Barcelona sob o ponto de vista cultural, entre o fim do século 19 e começo do século 20, quando a capital da Catalunha experimentava um momento de grande pujança econômica. À época, disse, surgiram grandes nomes da pintura, escultura e arquitetura, que integravam o movimento conhecido como modernismo catalão, dos quais Gaudí é o maior expoente. “Gaudí era um artista genial, não só porque nos deixou essas obras, que até hoje nos impressionam, mas porque conseguiu intuir o que aconteceria 100 anos depois. Podemos dizer que ele foi o grande responsável por construir uma identidade cultural catalã.”

A exibição, que após Florianópolis segue para São Paulo, conta com o patrocínio da Arteris, que atua em Santa Catarina por meio das concessionárias de rodovias Autopista Litoral Sul e Autopista Planalto Sul. O presidente da empresa, David Díaz, que esteve na apresentação da mostra para a imprensa, realizada na manhã desta sexta-feira (26), destacou que a vinda dos trabalhos de Gaudí segue a mesma estratégia adotada pela Arteris em 2015, quando também patrocinou uma exposição, em Florianópolis, do artista Juan Miró.

“Temos esse compromisso de responsabilidade social em promover a arte e queremos contribuir para o crescimento cultural de Santa Catarina, para que o estado possa ser conhecido não só pelas suas belezas naturais, mas também por sediar exposições artísticas de valor universal”, afirmou.

O secretário estadual de Turismo, Cultura e Esporte, Filipe Mello, cuja pasta apoiou a realização do evento, afirmou que a consolidação de Santa Catarina como polo cultural deve trazer ganhos também para a economia do estado. “Além de despertar o interesse das pessoas para as artes, esta mostra favorece a vinda de muitas pessoas, a exemplo do que aconteceu durante a mostra sobre Miró, em que quais 40 mil, dos 70 mil visitantes, eram provenientes de outras regiões e até de outros países.

Visitação

A visitação ocorrerá de terça-feira a domingo, das 10 às 21 horas. Às terças-feiras, a entrada será gratuita (cada pessoa poderá retirar até dois ingressos) e nos demais dias o valor da entrada será R$ 10 (meia-entrada R$ 5). Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente ou no dia da visitação. Alunos de escolas públicas e projetos sociais também terão acesso gratuito mediante agendamento, que será aberto nas próximas semanas.

Agendamento de grupos

O agendamento para visitas mediadas são destinadas a grupos com mínimo de 15 e máximo de 20 pessoas e devem ser marcadas exclusivamente pelo telefone (48) 3664-2633, de segunda a sexta-feira, das 14h às 17h. Após o contato telefônico, o responsável pelo grupo receberá um e-mail de confirmação que deverá ser impresso e apresentado no dia da visita para ter acesso à exposição. As visitas mediadas serão realizadas de quarta-feira a sábado, sendo que os grupos escolares terão preferência de agendamento durante a semana. Às terças-feiras e domingos, não haverá mediação. Grupos de escolas públicas e projetos sociais terão entrada gratuita mediante agendamento.

Serviço

O quê: Exposição Gaudí, Barcelona 1900

Quando: 27/08 a 30/10, de terça a domingo, das 10 às 21 horas.

Onde: Museu de Arte de Santa Catarina (Masc)

Av. Gov. Irineu Bornhausen, 5.600, Agronômica – Florianópolis.

