Fiscalização da SESP endurece o jogo contra comércio clandestino no centro da Capital

A operação dos fiscais teve o apoio da Policia Militar e da Guarda Municipal

Duas operações realizadas simultaneamente na região central da Capital, nesta quarta (24) resultaram na apreensão de cerca de duas toneladas de produtos clandestinos. Parte deste material já estava sendo comercializado no entorno do Mercado Público. A maioria da mercadoria, entretanto, estava escondida em duas casas nas proximidades da avenida Mauro Ramos. As ações foram realizadas em parceria pela Secretaria Executiva de Serviços Públicos (SESP), Guarda Municipal e Policia Militar, com apoio da Receita Federal e da Polícia Cívil.

Durante a operação na região do Mercado Público, foram detidos oito estrangeiros que estavam atuando no comércio irregular, a maioria deles por falta de documento e um por tentativa de agressão a um fiscal da SESP. Entre o material apreendido nas duas ações, estão celulares e outros componentes eletrônicos de procedência duvidosa, roupas de marcas famosas sem a devida comprovação de origem e outras mercadorias.

Todos os produtos serão avaliados pela Receita Federal. Caso se confirme a existência de crime, será dado prosseguimento às investigações. Já os estrangeiros detidos serão encaminhados à Polícia Federal, que se encarregará de checar a situação dos mesmos no Brasil. Esta é a primeira vez que este tipo de procedimento é tomado no combate ao comércio clandestino na Capital.

Para o secretário da SESP, Wilson Vergílio Rabelo, a participação da Policia Militar e da Guarda Municipal de Florianópolis nestas operações foi de fundamental importância para seu sucesso. Ele destacou também o fato de a Receita Federal e a Polícia Civil passarem a fazer parte do grupo de combate ao comércio clandestino. “Agora, estes ilegais e seus fornecedores sabem que nossa ação será firme e permanente”, garantiu o titular da pasta de Serviços Públicos.

Da redação