Feira internacional lança projeto Embaixador Festuris

Promotores de turismo serão um canal entre a feira e os agentes de viagens

Foi realizado no dia 19 deste mês, em Porto Alegre, o lançamento da campanha Embaixador Festuris. O evento coordenado pela diretora de feira internacional, Marta Rossi, reuniu-se na Churrascaria Freio de Ouro, mais de 25 promotores de turismo do Rio Grande do Sul onde foi apresentado o projeto que busca adesão destes profissionais como um canal entre a feira e os agentes de viagens. A intenção principal é valorizar os promotores concedendo aos que aderirem a campanha o título de Embaixador do evento, com um certificado e selo para uso em seus materiais profissionais.

Os embaixadores divulgarão o evento para os profissionais que trabalham com o turismo durante a suas visitas na capital e interior. Durante a feira, que ocorre em novembro, na coletiva nacional de imprensa, será divulgado o nome de um escolhido que receberá o título de Embaixador Honorário da tradicional feira de turismo.

“O Festuris possui 28 anos e sempre buscamos estar próximos do mercado e de seus profissionais. Na verdade os promotores de turismo do Rio Grande do Sul e do país já atuam como embaixadores do evento, promovendo e fomentando a feira. Estamos potencializando esta parceria e dando a eles o título mais que merecido”, destaca a executiva.

Os promotores se mostraram muito receptivos à campanha e 12 profissionais já assinaram sua adesão e estão aptos a usar o título de Embaixador do Festuris, a partir do mês de setembro. A ideia da direção da feira é estender a campanha para os demais estados do país nos próximos meses.

Campanha

Recentemente o evento lançou a campanha O Festuris é do Agente. Esta ação oferece estadia com valores abaixo do mercado para o período de 3 a 6 de novembro, em hotéis parceiros do evento, credenciamento free para a feira, transfer gratuito para Gramado com saídas de Porto Alegre, São Leopoldo e Novo Hamburgo, transporte dos hotéis para a feira, visitação aos parques Terra Mágica Florybal, Museu de Cera, Harley Motor Show, Super Carros, Hollywood Dream Cars e Parque Vale dos Dinossauros, desconto de R$ 20,00 no passaporte do Snowland e degustação e desconto de 15% na fábrica e lojas do chocolate Planalto.

As inscrições para o Festuris – Feira Internacional de Turismo estão abertas e podem ser feitas pelo site: www.festurisgramado.com.

Da redação: Flávio Prestes/imprensa Festuris/especial