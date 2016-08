Coluna Expressas agosto

Balneabilidade

Era só o que faltava. A Fundação do Meio Ambiente (Fatma) está instaurando uma sindicância com o objetivo de apurar denúncia de irregularidade em relatórios de balneabilidade. A representação apresentada pelo Ministério Público de Contas (MPC), indica que pontos impróprios para banho podem ter sido adulterado para próprios. De acordo com o relatório do MPC, a alteração teria sido feita em praias da Capital e Balneário de Camboriú nos verões de 2013 e 2014, época que passaram por essas praias cerca de 5 milhões de turistas. A Fatma reconhece em nota, que alguns resultados não foram publicados no relatório de balneabilidade afirmando que vai investigar se o resultado foi alterado.

Combate a dengue

Termina no próximo dia 8 de setembro o prazo dado pela prefeitura para que proprietários de túmulos e jazigos nos cemitérios de Florianópolis tomem providências para evitar o acúmulo de água, e combater os focos do mosquito Aedes aegypti. Após esse prazo, será tomado providências pela prefeitura conforme decreto já publicado.

Prêmio Dakir Polidoro

A Câmara Municipal de Florianópolis realizou no dia 16, sessão solene para entregar o prêmio Dakir Polidoro de Jornalismo, concedido a jornalistas que se destacaram na imprensa da Capital. Neste ano, foram homenageados Ricardo Von Dorf (TV), Edison Rosa (Jornal), Sérgio Murilo dos Santos (Rádio), Jorge Araújo (repórter Cinematográfico) e Osvaldo Nocetti (repórter Fotográfico). além de troféus especiais para Ady Brigido Silva, Antônio José da Silva, Luiz Henrique Tancredo e Sérgio Lopes. O titular da coluna Gilberto Gonçalves, teve o privilégio de receber essa honraria em 2007.

Registro

Jornalista Mariza Carvalho, do Blog Turismo Daqui para o Mundo, e seu esposo Eduardo Berrardi, participando do 1º Fórum das três Abrajets do Sul do Brasil, na cidade de Fraiburgo no meio oeste catarinense, no início deste mês. O registro foi feito pelo repórter fotográfico Carlos Alberto Alves

Ponte

Parece que desta vez, a restauração da ponte Hercílio Luz engrenou de vez. Quem passa pela região consegue ver as gruas que ajudarão a segurar o peso da ponte, para que as peças danificadas pelo tempo possam ser trocadas e as estruturas da quase centenária ponte, considerada como um dos principais cartões postais do estado Catarinense, sejam recuperadas. Os trabalhos prosseguem dentro do cronograma fixado pelo Deinfra, que espera entregar esse importante monumento histórico do Estado recuperado e reaberto ao tráfego de pedestres em breve.

Curtinhas

Educação – Alguns pedestres que transitam pelos cruzamentos com semáforos aqui nos Ingleses, precisam ter uma aula urgente sobre educação no trânsito. A grande maioria ignora o sinal vermelho e simplesmente atravessam a rua na frente dos veículos em movimento. Um pouco de educação não faz mal a ninguém.

Lotérica – Pagar uma conta na única lotérica de Ingleses, se tornou um exercício de paciência. Como a Caixa econômica sugestiona seus clientes a pagar suas contas em pontos autorizado por eles, as filas se tornam quilométricas. E a outra lotérica não vai reabrir mais?

Sem noção – Na reta final da atual administração municipal, parece que está faltando noção para a turma da prefeitura. Com as greves, setores fundamentais como saúde e educação estão deixando a população de Florianópolis a ver navios.

Nota 10

Para o Conseg Ingleses /Santinho, que vem fazendo um bom trabalho em parceria com o 21º BPM junto à comunidade, para combater o grande número de assaltos em Ingleses.

Nota zero

Para a falta de interesse da prefeitura de Florianópolis em colocar um ponto final na greve dos servidores municipais. A população não pode ser prejudicada com a paralisação.

