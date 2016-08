Vizinho Solidário conta com mais de 50 células no norte da Ilha

O objetivo do programa é resgatar a interação dos vizinhos para que eles passem a se conhecer melhor e cuidar uns dos outros

O programa que fortalece a segurança entre os vizinhos começou a ser implantado na área do 21º Batalhão de Polícia Militar (BPM) em fevereiro deste ano e, desde então, se tornou uma importante estratégia de policiamento no Norte da Ilha, atingindo mais de 50 células.

Atualmente, o 21º BPM trabalha intensamente com a implantação do programa, que é realizado sempre na própria comunidade, e de preferência na casa de algum dos moradores, onde é feita uma palestra por oficial do batalhão, explicando os fundamentos do programa e esclarecendo as dúvidas dos moradores.

O objetivo do programa é o resgate da interação entre os vizinhos, para que se conheçam e passem a cuidar uns dos outros e da segurança do local onde moram. Nesses locais também há uma maior interação entre Polícia Militar e comunidade, pois o policial passa a ter contato diário com os moradores das células, tanto via aplicativo “Whatsapp”; e de rondas preventivas.

O programa vem sendo muito procurado pelas comunidades do Norte da Ilha, onde segundo a coordenação do Vizinho Solidário é realizada uma média de três reuniões de implantação por semana. O programa está disponível para todos que procuram o 21º BPM, e já foram atendidos os bairros de Ingleses, Rio Vermelho, Muquém, Cachoeira do Bom Jesus, Daniela, Jurerê, Santinho, Canasvieiras e Ponta das Canas.

Na opinião do presidente do Conseg Ingleses/Santinho e Rio Vermelho. Vânio Ferreira, o programa é uma excelente ferramenta para combater o grande número de assaltos e roubos na região, e o Conseg quer ser parceiro do 21º batalhão nessa empreitada.“Ingleses acabou virando um bairro cidade, onde as pessoas mal se conhecem e com o Vizinho Solidário essa situação se reverte”, explica Ferreira.

Manifestação

Indignados com a falta de segurança, no bairro motivado pela falta de viaturas e efetivo policial, comerciantes realizaram uma manifestação no início deste mês, em Ingleses, pedindo mais segurança em seus estabelecimentos comerciais e residenciais. Paralelamente a manifestação, foi feito um abaixo-assinado com cerca de 2,8 mil assinaturas, que foi entregue ao comandante da Polícia Militar, coronel Paulo Henrique Hemm pedindo a permanência do coronel Nunes no comando do batalhão. O documento foi entregue ao comandante por uma comissão de lojistas liderados pelo presidente do Conseg Ingleses/Santinho e Rio Vermelho, Vânio Ferreira.

Uma das reivindicações dos comerciantes que criaram um grupo no aplicativo WhatsApp para discutir os rumos do movimento e monitorar suspeitos é participar do Vizinho Solidário. De acordo com o presidente do Conseg, o programa é disponibilizado para moradores, no entanto foi autorizado pelo comandante do 21º BPM a criação de núcleos destinados aos comerciantes da Rodovia João Gualberto Soares, Rua Intendente João Nunes Vieira e Estrada Dário Manoel Cardoso. Ferreira pede aos interessados em participar que preencham um formulário disponível no Facebook do Conseg, que pode ser acessado no link facebook.com/consegingleses para posterior marcação de reunião com os militares e implantar o programa.

Da redação