Queda no volume de vendas aprofunda demissões no Estado

Em Santa Catarina, a baixa criação de vagas de empregos está relacionada com os indicadores econômicos e custos de produção

Santa Catarina fechou 8.290 vagas de emprego formais em junho de 2016, segundo dados do Ministério do Trabalho. Todos os grandes setores da economia registraram saldo negativo: indústria fechou 3.177 vagas; os serviços 3.026; comércio 1.120; construção civil 802 e agropecuária 165. Estes são os piores resultados para o mês de julho desde 2002. Entre os municípios, Florianópolis fechou 1,5 mil, Blumenau 1,2 mil e Joinville 758.

Com volume de vendas em declínio, o comércio aprofundou as demissões- o setor chegou a maio com variação negativa de -7,2% no acumulado de 12 meses. Para os próximos meses ainda há previsão de redução de vagas no setor, mas em menor ritmo do que o observado nos últimos meses. Esse resultado se deve a outros indicadores levantados pela Fecomércio SC, como a recuperação do Índice de Confiança do Empresário.

Já a indústria, com a atividade em queda e recuo de 8% no acumulado de 12 meses, não conseguiu escoar sua produção, dado o aumento dos estoques no comércio, e, por consequência também reduziu o número de contratações no período. Os serviços, que até pouco tempo atrás vinham sendo o principal dinamizador do mercado de trabalho, não conseguiram resistir à retração dos demais setores e da queda da demanda do governo.

“Estes resultados negativos tanto para Santa Catarina quanto para o Brasil preocupam, já que as quedas do emprego formal reduzem a renda da população, pois muitos desempregados tendem a aceitar empregos informais ou não fixos, diminuindo assim a qualidade do emprego e a possibilidade de retomada do consumo. A consequência desse processo é o panorama atual da economia brasileira de longa retração”, pontua o presidente da Fecomércio SC, Bruno Breithaupt.

A Federação defende uma ampla reforma tributária e trabalhista para aumentar a competitividade das empresas, gerar mais empregos e sair do patamar de baixo crescimento.

Resultado do 1° semestre

Já no acumulado do 1° semestre, o estado fechou 7.676. No comércio houve perda de 10.416 e os serviços criaram 106 vagas. De janeiro a junho de 2015, os outros segmentos haviam criado 11.845, enquanto o comércio 8.276 e os serviços 12.384.

No comparativo com os estados, Santa Catarina foi o décimo que menos fechou vagas no primeiro semestre do ano; apenas Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso Sul criaram mais postos do que fecharam no primeiro semestre do ano.

No estado catarinense, a baixa criação de vagas de empregos está relacionada com os indicadores econômicos. Os setores, prejudicados pelo forte aumento dos custos de produção, dada a alta inflação, apresentaram menor capacidade de contratação. Assim, os resultados do emprego em 2016 são inferiores a 2015.

Da redação: Assessoria Fecomércio/Esoecial