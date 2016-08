Oeste do Estado catarinense ganha nova região turística

A nova região intitulada de Vale das Águas é composta por 26 municípios da região e reúne balneários, história e religiosidade

Santa Catarina acaba de ganhar uma nova região turística. Localizado na região oeste do Estado, o Vale das Águas é composto por 26 municípios da região sendo que 11 deste já foram incluídos no Mapa do Turismo Brasileiro, organizado pelo Ministério do Turismo. Entre os que foram contemplados estão os municípios de Águas de Chapecó, Caibi, Formosa do Sul, Maravilha, Mondaí, Palmitos, Planalto Alegre, Quilombo, Santiago do Sul, São Carlos e União do Oeste. Completam a região os municípios de Águas Frias, Caxambu do Sul, Cunha Porã, Cunhataí, Flor do Sertão, Iraceminha, Irati, Jardinópolis, Modelo, Nova Erechim, Pinhalzinho, Riqueza, Saudades, Serra Alta e Sul Brasil.

Conforme o presidente da Instância de Governança do Vale das Águas, Rodrigo Conci, a criação de uma nova região foi motivada pela presença de águas termais, rios, lagos formados por barragens e cachoeiras no território dos municípios. “Agora temos a possibilidade de mostrar e promover esses potenciais. Além disso, essa boa notícia deu um novo ânimo aos gestores municipais e aos empresários”, comemora Conci.

A portaria que oficializou a criação do Vale das Águas foi publicada no Diário Oficial da União do dia 12 de julho de 2016. Para que a região fosse criada, o processo foi analisado e validado pelo Conselho Estadual de Turismo no dia 27 de abril. Além disso, foi aprovado também pelo secretário estadual de Turismo, Cultura e Esporte, Filipe Mello.

Atrações

Como o próprio nome já define, a água é o principal elemento presente nos atrativos turísticos da região. Um dos destaques é a cachoeira Salto Saudades, em Quilombo, formada por várias quedas d’água no Rio Chapecó. O local fica a cerca de 20 km do centro da cidade. Em toda a região são encontrados diversos estabelecimentos com águas termais, com destaque para Palmitos, Quilombo, São Carlos e Águas de Chapecó.

O Rio Uruguai, que passa por várias cidades do Vale das Águas, é um dos atrativos que pode ser explorado por meio de passeios de barco ou jornadas nos balneários de água doce. Um exemplo de aproveitamento do entorno do Rio é a estrutura de um empreendimento de águas termais na cidade de Águas de Chapecó.

O turismo religioso também está presente na região, com igrejas antigas. Um exemplo é a capela São Cristóvão, em Formosa do Sul, edificada pelos moradores da comunidade por volta de 1965. É uma das poucas construções que ainda restam do período da colonização.

Já o Santuário de Nossa Senhora da Salete, localizado na cidade de Caibi, conta com a visita de centenas de devotos, em Modelo também há igrejas que representam a cultura arquitetônica antiga e religiosa, que foram construídas pelos primeiros colonizadores alemães e italianos.

Além disso, percorrendo as cidades, é possível identificar traços dos povos colonizadores, como os italianos e os alemães. A Casa da Memória, em São Carlos, preserva a história dos imigrantes e das famílias que povoaram a região.

Da redação