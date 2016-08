C3 PureTech: conforto, segurança e muita economia

A editoria de automotores do Folha testou e avaliou por 4 dias o novo modelo do C3 em trechos urbanos e de estradas do Estado

Com o aumento de congestionamentos e a subida desenfreada dos preços dos combustíveis no Brasil, as montadoras estão investindo cada vez mais em veículo que ofereçam economia sem dispensar o conforto e segurança aos seus clientes. Foi pensando nisso, que a Citröen lançou recentemente o C3 PureTec com um motor de 1,2 litros flex de três cilindros com menor emissão de poluentes e muita economia de combustível.

A editoria de automotores do Folha do Norte da Ilha, testou o C3 PureTech, que foi retirado na concessionária Le Mond no início do mês e rodou 1.050km, com o modelo, sendo 110 km em trechos urbanos e 940 km, viajando até a cidade de Fraiburgo, no meio oeste catarinense, para participar do 1º Fórum de Turismo dos três Estados do Sul, no início deste mês.

No trânsito urbano, o C3 abastecido com gasolina, teve um bom desempenho ao rodar no complicado trânsito de Florianópolis, principalmente durante o horário de pico, onde para e arranca das intermináveis filas conseguem tirar a paciência de qualquer mortal, não são problema para o PureTech que tira de letra e ainda faz 14,3 km por litro, graças ao seu torque e a potência de 90cv do motor que torna o novo C3 uma excelente opção de veículo para o dia a dia da cidade.

Na estrada, o PureTech dá conta do recado. Dando o desconto por conta da motorização que em trechos de subida como é o caso da BR 282, em direção a Lages, em alguns trechos de subida mais íngreme, o C3 perde um pouco da potência, sem preocupar o motorista. Na grande maioria do trecho, o motor de três cilindros superou todas as espectativas, já que o trecho de ida até Fraiburgo com 460 km é na maioria feito quase todo em subida. Já nas ultrapassagens o C3 PureTech foi aprovado com louvor por conta do seu torque e do câmbio mais longo, que proporcionam uma ultrapassagem segura.

No quesito conforto e segurança, o novo C3 que testamos veio equipado com ar condicionado digital e da central multimídia que somados ao esmerado acabamento interno, e o baixo ruido da cabine proporcionaram uma viagem bastante confortável. Um dos pontos que deixam um pouco a desejar, é o pequeno espaço do porta-malas que acomoda pouca bagagem.

É no quesito economia que o C3 se destaca. Levando em conta o relevo da viagem, o modelo fez 15,4 Kml. Já no trânsito urbano, o C3 PureTech rodou 14,3 Kml com um único litro de combustível. O que torna o modelo um dos mais econômicos veículos vendidos no País.

Da redação: Gilberto Gonçalves